PRI en Coahuila listo con candidatos propios en 16 distritos

SALTILLO, COAH.- El dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, señaló que ante la falta de una definición por parte del PAN, el partido tricolor mantiene negociaciones muy avanzadas con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), de cara al próximo proceso electoral.

Indicó que, independientemente de la decisión que tomen otras fuerzas políticas, el PRI cuenta con perfiles sólidos para contender en solitario, al asegurar que existe una amplia y competitiva baraja de aspirantes con posibilidades incluso de obtener el llamado "carro completo".

Robles Loustaunau afirmó que el partido se encuentra preparado para registrar candidatos propios en los 16 distritos locales, en caso de que no se concrete ninguna coalición, y destacó que al interior del PRI prevalece un ambiente de confianza y estabilidad.

El diputado subrayó que los resultados positivos de los alcaldes priistas han fortalecido el escenario político rumbo a la elección de 2026, ya que el buen desempeño en los gobiernos municipales genera respaldo ciudadano.

Añadió que la experiencia de gobierno del PRI se ha convertido en un activo importante durante los procesos electorales, pues la población reconoce la cercanía y sensibilidad con la que se gobierna. "Eso demuestra en los hechos que el PRI sabe gobernar y lo hace de la mano de la gente", expresó.

Finalmente, reiteró que el trabajo constante y los resultados obtenidos brindan certidumbre al partido, lo que representa una ventaja rumbo a la jornada electoral del próximo 7 de junio, cuando se renovará el Congreso del Estado.