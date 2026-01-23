Doctora acusada de violencia vicaria apelará medida cautelar en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La defensa legal de Stella N, doctora acusada de violencia vicaria en Coahuila, anunció que interpondrá un medio de impugnación contra la medida cautelar de resguardo domiciliario dictada en su contra, al considerar que se trata de una resolución excesiva que vulnera su libertad personal, su actividad profesional y el cuidado de sus hijos.

De acuerdo con su abogada, Hilda Azucena Ordóñez Martínez, la determinación judicial constituye una restricción grave, ya que obliga a su clienta a permanecer en un domicilio en el que actualmente no reside, además de impedirle continuar con su empleo en el estado de Colima, donde se mudó por motivos laborales.

Cabe señalar que este es el primer proceso penal en Coahuila en el que una mujer es imputada por el delito de violencia vicaria, figura que fue incorporada recientemente al marco jurídico estatal.

Ordóñez Martínez explicó que el conflicto legal se originó en 2021, tras la separación de la doctora y su entonces pareja, periodo en el que se iniciaron diversos procedimientos judiciales relacionados con la custodia y convivencia de sus dos hijos menores de edad.

Ese mismo año, señaló, un juez ordenó la restitución de los menores a su madre y suspendió las convivencias con el padre, luego de que los niños no fueran devueltos tras un fin de semana de convivencia.

Posteriormente, las partes suscribieron un convenio ante un juez familiar que permitió restablecer el régimen de convivencias, el cual se desarrolló con regularidad entre 2022 y 2024, aunque continuaron distintos litigios entre ambos.

Añadió que en 2024, Stella N aceptó una oferta laboral en Colima y notificó formalmente al juzgado sobre su cambio de residencia, presentando la documentación correspondiente; sin embargo, el padre de los menores presentó denuncias al señalar una presunta obstrucción de convivencias tras la mudanza, lo que derivó en la apertura de dos carpetas de investigación.

La abogada informó que en noviembre de 2025 una de esas carpetas fue resuelta a favor de su clienta, al dictarse un auto de no vinculación a proceso por falta de acreditación del delito; pero en esa misma fecha se le notificó una nueva imputación por hechos similares.

Durante la audiencia del pasado miércoles, el juez de control impuso la medida cautelar de arresto domiciliario, bajo el argumento de que la imputada no cuenta con un domicilio en Saltillo y existiría riesgo de que se sustraiga del proceso. La defensa rechazó esta postura y subrayó que la doctora acudió de manera voluntaria ante la autoridad judicial.

"Ella se presentó sin que se le tuviera que buscar; aun así se le impone una medida que consideramos la más gravosa", sostuvo Ordóñez Martínez.

Así mismo, adelantó que promoverá un amparo exclusivamente contra la medida cautelar, y aclaró que en esta etapa no se está resolviendo el fondo del asunto. La audiencia de vinculación a proceso se encuentra programada para el próximo lunes, fecha en la que se presentarán nuevos datos de prueba y se solicitará la modificación de la medida impuesta.