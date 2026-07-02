Carlos Villarreal resalta legado de Román Cepeda en Torreón tras la llegada de Riquelme

TORREÓN, COAHUILA.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, asistió a la sesión solemne en la que Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como alcalde de Torreón, luego de su designación por el Congreso del Estado de Coahuila tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el acto se realizó un reconocimiento póstumo a Román Alberto Cepeda, a quien Carlos Villarreal destacó por su compromiso, liderazgo y trabajo al frente de la administración municipal, con aportaciones al desarrollo de la región Laguna.

En su mensaje, Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que asume la responsabilidad con el compromiso de dar continuidad a los proyectos en beneficio de las familias torreonenses, y que una de sus prioridades será fortalecer la seguridad pública mediante la coordinación con el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas.

El ahora alcalde de Torreón agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al destacar que Coahuila mantiene una etapa de estabilidad, desarrollo y coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno.

Por su parte, el gobernador reconoció a Riquelme Solís como un perfil con experiencia, resultados y conocimiento del municipio, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gobierno en Torreón.

Carlos Villarreal destacó que la coordinación entre municipios y el Gobierno del Estado ha sido clave para mantener indicadores positivos en seguridad, desarrollo y competitividad en Coahuila.

"Hoy acompañamos a Miguel Ángel Riquelme en este importante momento para Torreón. Reconocemos el legado de Román Cepeda y confiamos en que la experiencia y capacidad de Miguel permitirán dar continuidad al trabajo que demanda este municipio. En Coahuila hemos demostrado que cuando los municipios y el Gobierno del Estado trabajan unidos, se generan mejores condiciones para las familias", expresó.

El Gobierno Municipal de Monclova reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y los municipios de Coahuila para fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y la generación de oportunidades para las familias.