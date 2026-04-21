DIF Saltillo lleva a cabo acciones para mejorar calidad de vida en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González destacó el trabajo que realiza el DIF Saltillo con acciones y programas que mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Al llevarse a cabo la segunda sesión del Consejo Directivo del DIF Saltillo, el presidente municipal reconoció la labor de todo el equipo, encabezado por su esposa Luly López Naranjo.

"Este 2026 arrancó con muchos programas y acciones que tienen un impacto positivo para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses; Amor en Movimiento es un claro ejemplo de ello", dijo.

Se dio a conocer que en el primer trimestre del año se recorrieron diferentes puntos de la ciudad como Santa Anita, Buitres, San Francisco del Ejido, Jardines de los Bosques, Hidalgo, Rodeo, Adolfo López Mateos, Satélite Sur, Lomas del Refugio, González Cepeda, Zaragoza, el COBAC Juan Francisco Ealy Ortiz y el ejido Rancho Nuevo, donde se ofrecieron servicios gratuitos como la entrega de aparatos auditivos, lentes, glucómetros y servicios dentales.

El alcalde Javier Díaz González reconoce el esfuerzo del DIF Saltillo

Durante la sesión del Consejo se informó además de la inauguración del primer Centro Municipal de Atención al Autismo: TEAcompaño Con Amor, con servicios integrales como evaluación, terapias, atención médica y espacios especializados.

En el primer trimestre de 2026 se realizaron también las Jornadas Con Amor a los Asilos; y actividades en los Centros Infantiles, entre las que se incluye la campaña Amor por las Sonrisas Sanas, promoviendo la salud bucal desde la niñez.

Destacaron además acciones como los talleres gratuitos Amor por Aprender, los Espacios DIF, el taller de Disciplina Positiva para padres de familia en instituciones académicas y Centros Infantiles, así como acciones a favor de los adultos mayores.

Gracias a la suma de los Corazones Voluntarios del Club de Leones de Saltillo A.C. y Snack Nelly, se realizaron 40 cirugías de cataratas.

Asimismo, se lanzó la convocatoria de Cabildo Infantil 2026, recibiendo 8 mil 166 propuestas de niñas y niños; se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down y dio inicio el programa Círculo 21, dirigido a cuidadores y familias de personas con esta condición.

Se realizó la Brigada Rosa en la UA de C y la primera entrega de Apoyos de Corazón 2026, beneficiando a 2 mil 478 personas.

El DIF Saltillo fue reconocido a nivel nacional con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025, recibiendo también el Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila por el programa Corazones Voluntarios.

Y se realizó el Juego Con Causa entre Saraperos y Acereros en beneficio de personas con autismo, entre otras acciones.