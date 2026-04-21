Rector de la UAdeC alerta sobre venta de estupef4cientes a alumnos

SALILLO, COAH.- El Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, señaló que se han detectado a personas que ofertan estupef4cientes a los alumnos en el exterior de los campus y reconoció que este problema ha sido frecuente, aunque ha disminuido.

Afirmó que la situación de seguridad al interior de la institución, particularmente en torno a la presencia de personas sospechosas y actividades relacionadas con la venta de estupefacientes, ha sido atendida mediante operativos coordinados y estrategias de vigilancia que, hasta el momento, han dado resultados positivos.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con Pimentel Martínez, este problema no es nuevo, ya que se venía presentando desde administraciones anteriores y continuó de forma intermitente en fechas recientes, incluso con un caso relevante en el sector de Campo Redondo, en Saltillo. Sin embargo, por tratarse de procesos en curso, afirmó que no puede dar detalles específicos.

El Rector señaló que la intervención de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con autoridades estatales, permitió implementar acciones de inteligencia y operativos que redujeron tanto la presencia como la operación de estos grupos en las inmediaciones, aunque reconoció que hasta hace aproximadamente un mes aún se detectaba merodeo.

Detalles confirmados

En cuanto a la posible detección de sustancias ilícitas, Octavio Pimentel no precisó información concreta, aunque sí se confirmó que hubo personas que intentaron ofrecer algún tipo de producto, lo que derivó en su identificación y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.