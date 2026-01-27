Carlos Villarreal asiste a Informe Anual del Poder Judicial en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal acompañó al Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Mery Ayup, durante el Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado, evento en el que el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró la nueva Ciudad Judicial, un complejo moderno que permitirá agilizar procesos, mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer el sistema de justicia en la entidad.

Durante su informe, el Magistrado Presidente Miguel Mery presentó los principales avances y resultados alcanzados en 2025, destacando la modernización de procesos, la capacitación permanente del personal judicial y el uso de herramientas tecnológicas que permiten una impartición de justicia más eficiente, ordenada y cercana a la ciudadanía.

La nueva Ciudad Judicial representa un paso clave para fortalecer el acceso a la justicia en Coahuila, al concentrar en un solo espacio diversos servicios judiciales, facilitando los trámites y brindando mayor certeza jurídica a las familias coahuilenses.

En el evento, el alcalde Carlos Villarreal habló de la importancia del trabajo institucional y la coordinación entre poderes: "Fortalecer el estado de derecho es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades. Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con el Poder Judicial, seguimos avanzando en la construcción de un Coahuila con orden, certeza jurídica y seguridad para las familias", expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Monclova de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las instituciones judiciales, convencido de que la coordinación y la solidez institucional son clave para el desarrollo, la confianza ciudadana y una mejor calidad de vida en la región.