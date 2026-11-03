Ervey Valenzuela: No habrá informe de Cargill y Afirme sobre AHMSA

Este martes 3 de noviembre vence el plazo definitivo para que las empresas Cargill y Afirme presenten el primer informe requerido por la jueza de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta; sin embargo, el dirigente de obreros en resistencia, Ervey Valenzuela, garantizó que no se entregará ningún reporte y advirtió que persiste la incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA) ante la falta de un postor real.

¿Qué declaró Ervey Valenzuela sobre AHMSA?

En entrevista, Valenzuela desestimó los avisos y plazos legales, al señalar que si en cuatro años no se ha logrado resolver la situación de la acerera, resulta poco creíble que se alcancen acuerdos de última hora. Asimismo, criticó que si realmente existiera la intención de consolidar un consorcio inversionista, no se habrían agotado los plazos de 90 días, pues la crisis exige acciones urgentes e inmediatas.

Consecuencias para los trabajadores de AHMSA

El representante obrero cuestionó qué pasará con la base trabajadora si se cancela por completo esta etapa procesal, señalando que los obreros han sido medidos y contenidos bajo la represión del gobierno estatal. No obstante, hizo un llamado a que sea la propia gente la que decida organizarse y comenzar a actuar.

Críticas a la representación sindical actual

Finalmente, reiteró que la representación sindical actual no hará absolutamente nada en favor de los trabajadores, por lo que insistió en que la clase obrera debe unirse ante el desalentador panorama que enfrenta la región tras el colapso de la empresa.