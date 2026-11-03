Carlos Villarreal anuncia inversión para rehabilitación en Monclova

El Ayuntamiento de Monclova prepara el arranque oficial de la rehabilitación del Libramiento Oriente, en el tramo que comprende desde la Puerta 4 de AHMSA, así como un paquete de proyectos de infraestructura y servicios públicos que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que en los próximos días el gobernador Manolo Jiménez realizará el arranque oficial de una inversión superior a los 100 millones de pesos en la zona de la Puerta 4, donde ya comenzaron los trabajos de limpieza.

Inversión en infraestructura y educación

Explicó que, como parte del programa «En Equipo le Entramos», también se ejercerán más de 220 millones de pesos en diferentes obras, entre ellas pavimentación y recarpeteo por más de 100 millones de pesos, que se desarrollarán entre noviembre, diciembre, enero y febrero.

En materia educativa, anunció la construcción de cuatro preparatorias, con una inversión de 20 millones de pesos para cada plantel. Estas instituciones estarán ubicadas en los sectores de la Ribera, Ampliación Miguel Hidalgo y Tierra y Libertad, además de una cuarta ubicación que no precisó.

Mejoras en servicios públicos

A este paquete se sumará la construcción de cinco o seis techumbres en diferentes planteles educativos, con el propósito de fortalecer la infraestructura escolar. Asimismo, el Municipio contempla la entrega de equipamiento para los servicios públicos, entre ellos contenedores y cuatro camiones recolectores de basura, como parte de las acciones para mejorar la atención y limpieza de la ciudad.

El edil señaló que los proyectos comenzarán a ejecutarse durante los próximos meses, con inversiones estatales y municipales destinadas a infraestructura urbana, educación y servicios públicos.