Protección Civil coordina operativo especial en panteones de Monclova

Protección Civil, Seguridad Pública y Policía Municipal participarán en el operativo especial del 1 y 2 de noviembre en los panteones de Monclova, con presencia de ambulancias, unidades de emergencia y personal que realizará recorridos a pie para atender a los visitantes.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que el personal trabajará en tres turnos durante el fin de semana para brindar apoyo a las familias y responder ante cualquier emergencia o necesidad que se presente dentro de los cementerios.

Explicó que, como parte de las acciones preventivas, se delimitaron alrededor de 100 tumbas que representan algún riesgo para los visitantes, además de identificar zonas peligrosas y retirar fauna que pudiera poner en peligro a la población.

Aunque los trabajos de prevención y acordonamiento ya concluyeron en su mayor parte, las unidades y el personal mantendrán recorridos para detectar otras áreas que requieran restricciones o señalamiento.

Alvarado pidió a quienes acudan a los panteones utilizar únicamente los andadores y caminos establecidos, evitar caminar sobre las tumbas y mantener vigilados a los menores de edad para prevenir accidentes.

Advirtió que algunas sepulturas presentan deterioro debido a la antigüedad de sus materiales y a la falta de mantenimiento, por lo que sus lápidas o estructuras podrían ceder y provocar caídas.

Como ejemplo de las zonas atendidas, mencionó el acordonamiento de un área donde una de las tormentas recientes derribó un árbol. El reporte fue turnado a Servicios Primarios, dependencia que realizó el retiro.

El director aseguró que los panteones están listos para recibir a las familias y reiteró el llamado a mantener el orden, cuidar a los niños y mostrar respeto durante las visitas por el Día de Muertos.