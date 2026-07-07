Sorteo de electrodomésticos en Monclova: ganadores del impuesto predial

.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó el sorteo de electrodomésticos del programa de incentivos para las y los contribuyentes que realizaron el pago puntual del impuesto predial durante el segundo trimestre del año, una estrategia que reconoce la responsabilidad ciudadana y fortalece la participación de las familias en el crecimiento de Monclova.

Gracias al cumplimiento de las y los contribuyentes, el Gobierno Municipal mantiene una recaudación que permite seguir invirtiendo en obras, servicios públicos y proyectos para las familias monclovenses, mediante el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez.

El sorteo se realizó ante el notario público número 45, Carlos Valdés, quien dio fe de la legalidad y transparencia del proceso.

Las personas ganadoras fueron: Julián Cruz Márquez Abundis, Paul Morales Magallanes, Manuel Hernández García, María Rebeca Rodríguez Rodríguez, Jorge Humberto Rodríguez Medrano, José López Enríquez, Abril Karolyna Cadena García, Pilly Karolyna Cadena García, Blanca Estela Torres Sánchez y Homero de la Torre Sánchez.

Carlos Villarreal agradeció la confianza de las y los ciudadanos y destacó que el pago puntual del predial permite seguir atendiendo las necesidades de Monclova mediante más obra pública y mejores servicios.

"Agradecemos a quienes cumplen con esta responsabilidad, porque su contribución se refleja en más obras, mejores servicios y acciones que benefician a toda la comunidad. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguiremos administrando los recursos con responsabilidad para que los resultados sigan llegando a todas las colonias", señaló.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de ejercer los recursos públicos con responsabilidad y transparencia, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar más obras y acciones que continúen fortaleciendo el desarrollo de Monclova.