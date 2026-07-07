San Juan de Sabinas: 97% de cumplimiento en impuesto predial bajo Oscar Ríos Ramírez

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez informó que el municipio de San Juan de Sabinas mantiene el mayor nivel de cumplimiento en el pago del impuesto predial en Coahuila, al registrar una participación del 97 por ciento de los contribuyentes.

Explicó que, de cada 100 propietarios obligados a cubrir este impuesto, 97 cumplen con su aportación y únicamente tres permanecen en situación de morosidad, lo que ha permitido fortalecer las finanzas municipales.

Detalló que la recaudación por concepto de predial pasó de 10 millones de pesos en 2024 a 16 millones de pesos en 2025. Agregó que, al cierre de junio de 2026, el Municipio ha captado 13 millones 750 mil pesos y confió en superar la cifra obtenida el año anterior.

Oscar Ríos Ramírez señaló que una mayor recaudación permitirá que en 2027 el municipio reciba más recursos, los cuales se reflejarán en obras de infraestructura y acciones en beneficio de las familias de San Juan de Sabinas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar cumpliendo con el pago del impuesto predial. Indicó que, aunque recibió la propuesta de cobrar por la limpieza de predios abandonados, decidió no implementar esa medida y privilegiar el cumplimiento voluntario de las contribuciones.

Como incentivo para los contribuyentes cumplidos, anunció que en diciembre de este año el Gobierno Municipal realizará el sorteo de 10 televisores de 50 pulgadas, con el propósito de reconocer a quienes realizan oportunamente el pago del predial y fortalecer la participación ciudadana.