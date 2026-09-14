Camioneta Chevrolet 1984 sufre accidente en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coahuila.- Un ciudadano perdió el control de su camioneta y salió disparado de la cinta asfáltica sobre el tramo Múzquiz-Palaú.

Elementos del Mando Coordinado, a cargo del director José Ponce Sánchez, se percataron de estos hechos al transitar por el sitio en mención.

Al entrevistarse con Alberto N., de 38 años, explicó que regresaba hacia Múzquiz cuando el conductor de un automóvil Chrysler 300, color gris, accionó el claxon y lo rebasó bruscamente.

El vehículo involucrado, una camioneta Chevrolet color blanco, modelo 1984, con placas FA-4189-C, presentó daños en dos neumáticos del lado izquierdo, además de registrarse daños en el camellón.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja a bordo de una ambulancia, quienes revisaron al conductor y determinaron que no presentaba golpes visibles, por lo que se retiraron del sitio.

También acudieron elementos de la Policía Estatal de Coahuila (PCC), a quienes se hizo entrega del lugar para realizar las diligencias correspondientes.