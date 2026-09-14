Menor lesionado en accidente vehicular en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Un menor de 14 años resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor presuntamente no respetó el alto gráfico, en calles de la colonia Morelos de esta ciudad.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Jesús Carranza y Prolongación Morelos, donde elementos del Mando Coordinado atendieron el reporte de un percance vial.

En el lugar localizaron al menor, identificado como Daniel Alejandro N, quien fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y posteriormente trasladado a un nosocomio.

El afectado señaló que circulaba a bordo de una motocicleta Italika FT125, color rojo con negro, sobre Prolongación Morelos de oriente a poniente.

De acuerdo con el reporte, al llegar al cruce con Jesús Carranza, el motociclista observó un vehículo Nissan color rojo, con la leyenda "Tortillería Oasis", que circulaba de norte a sur y era conducido por Celso N, de 55 años, quien presuntamente no respetó el alto gráfico y se impactó contra la motocicleta.

Tras el choque, el menor cayó sobre la carpeta asfáltica, ingresándolo posteriormente al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", diagnosticándolo policontundido, con contusión de tórax y amnesia retrógrada.

El vehículo Nissan y la motocicleta fueron asegurados y trasladados a los sitios correspondientes para su resguardo.

En tanto, un oficial de policía informó a Celso N que quedaba detenido por el probable delito de daños y lo que resulte, siendo puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.