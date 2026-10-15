Múzquiz: Inicia campaña gratuita de reparación de calentadores

MÚZQUIZ, COAH.- Ante los frentes fríos que ingresarán con descenso en la temperatura, el presidente de la Fundación "Rescate Múzquiz", Armando López Guerrero, informó que inició ya la campaña de reparación de calentadores sin costo alguno.

Indicó que la campaña que emprendió desde hace algunos años es completamente gratuita, a menos que se requiera alguna refacción, en cuyo caso se cobra únicamente el repuesto, como parte del apoyo a la economía familiar en temporada invernal.

Detalló que los aparatos pueden llevarse al domicilio marcado con el número 206 Sur, donde hay personal para recibirlos, aseverando que el mantenimiento se brinda después de las tres de la tarde; para mayores informes, puso a disposición el número 864-100-78-35, disponible a cualquier hora.

Explicó que es importante realizar este mantenimiento preventivo, pues con ocho a nueve años de llevar a cabo el programa se ha logrado reducir los incidentes en viviendas; anteriormente se registraban de cinco hasta diez flamazos o fugas por temporada, y actualmente se presentan solo una o dos al año.

Invitó a la ciudadanía a agendar el servicio desde ahora, antes de que inicien los fríos fuertes, ya que en dicha época se satura el trabajo y no es posible entregarlos de inmediato.

Finalmente señaló que se aceptan cooperaciones voluntarias, destacando que lo recaudado se utiliza para una buena causa: adquirir juguetes y bolos para repartir entre los niños y niñas en Navidad.