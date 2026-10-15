Frente frío No. 2 traerá lluvia y viento a Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- A partir del amanecer del viernes ingresará el frente frío No. 2 de la temporada, lo que representa un cambio climático bastante importante, sin ser de emergencia ni de peligro, pero que sí requiere medidas precautorias por parte de la población.

Lo anterior fue informado por el director de Protección Civil en el municipio de San Juan de Sabinas, Federico A. Méndez Pacheco, destacando que el fenómeno implica lluvia y viento.

Dijo que las ráfagas de viento pueden superar los 25 kilómetros por hora en área urbana y con mayor velocidad en área rural; lo importante es la presencia de lluvia, con pronóstico más marcado para la zona fronteriza y como remanente para las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera.

Señaló que se mantiene al pendiente de cualquier incidencia, principalmente por el viento, a partir de los diferentes reportes que se derivan de la ciudadanía y que deben atenderse de inmediato, sobre todo cuando hay desprendimiento de cableado entrelazado con ramas de árboles, lo que ocasiona cortos circuitos y cortes de energía eléctrica parciales.

Explicó que es lo más común que se reporta cuando hay ráfagas de viento superiores a 30 kilómetros por hora; de 20 a 28 kilómetros por hora aún es manejable, pero al superar los 30 ocasiona diferentes inconsistencias que son atendidas.

Añadió que se tienen identificados puntos críticos que requieren atención en caso de ráfagas fuertes; además, abundó que los reportes deben realizarse al 911 para atenderlos de inmediato.

Si bien es cierto que en ocasiones no corresponde directamente a Protección Civil atender algunas situaciones, se hace lo correspondiente turnando los reportes a las áreas de Ecología y Medio Ambiente.

El funcionario agregó finalmente que el pronóstico de lluvia es superior al 40 % al menos para la Carbonífera y los efectos se sentirán desde las últimas horas del jueves hasta el sábado, disipándose el domingo.