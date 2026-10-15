Ulises Cárdenas supervisa rehabilitación de drenaje en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Atender las peticiones ciudadanas y resolver problemas que afectan directamente a las familias es una prioridad para el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, por lo que Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, supervisó los trabajos de rehabilitación de la línea general de drenaje en la calle Nicolás Bravo, entre Piedras Negras y Eulalio Gutiérrez, en la colonia Sarabia.

La obra contempla la rehabilitación de 72 metros de tubería de ocho pulgadas, luego de detectar que la línea existente se encontraba obsoleta y prácticamente deshecha, lo que impedía el funcionamiento adecuado del drenaje y provocaba el brote de aguas residuales hacia la vía pública.

Durante el recorrido, Ulises Cárdenas constató los avances de los trabajos, que incluyen la apertura de zanjas y la instalación de nueva tubería. Se prevé continuar con las labores durante los próximos días, con el objetivo de restablecer al cien por ciento el servicio en este sector.

Vecinos de la colonia agradecieron la atención brindada a esta problemática, que representaba una afectación para quienes habitan en esta zona de Nueva Rosita.

"Puro jale y puro pa' delante", expresó Ulises Cárdenas al destacar que estas acciones se realizan con el respaldo y la colaboración permanente del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo el trabajo coordinado para atender las necesidades de la población.

Con presencia en territorio y atención directa a las demandas ciudadanas, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal refrenda el compromiso de impulsar soluciones a problemas prioritarios y mejorar los servicios públicos en San Juan de Sabinas.