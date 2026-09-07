Carlos Villarreal entrega minisplits y útiles escolares en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa con la entrega de equipos de aire acondicionado y paquetes de útiles escolares en escuelas públicas de Monclova.

Este lunes acudió a la Secundaria General No. 3 "Martín González Vázquez", donde, durante la ceremonia cívica, realizó la entrega oficial de un equipo de minisplits.

En total, serán 200 minisplits los que se entregarán a planteles educativos de Monclova, con lo que sumarán cerca de 600 equipos instalados durante la actual administración municipal.

El programa se desarrolla mediante la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones de los planteles y contribuir a la calidad educativa.

Durante el Lunes Cívico, Villarreal Pérez agradeció al director del plantel, Julio César de León, por el recibimiento y encabezó también la entrega simbólica de paquetes de útiles escolares enviados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde señaló que la entrega de minisplits se realiza en planteles de educación básica de la ciudad, en coordinación con la estrategia social Mejora Coahuila, del gobierno estatal.