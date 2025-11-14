Carlos Villarreal entrega nombramientos oficiales en Seguridad Pública de Coahuila

En una ceremonia cívica y pase de lista realizada en las instalaciones de Seguridad Pública, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó nombramientos oficiales y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la corporación municipal, en la cual —adelantó— se contemplan próximas mejoras en su infraestructura exterior.

El evento contó con la presencia del director de la Policía Civil Coahuila, Luis Ángel Estrada; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles; el director de la Policía Municipal, Gabriel Santos; el director del C2, Jorge Garza; así como notarios públicos y mandos de Seguridad Pública, y otros funcionarios municipales.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la coordinación permanente con el Gobierno del Estado para consolidar el Modelo de Seguridad Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. "Seguimos fortaleciendo este modelo con acciones concretas para el bien de nuestras familias", expresó.

En el acto se formalizó el nombramiento de Luis Ángel Sánchez como nuevo director del área de Justicia Cívica y Academia de Policía, con el propósito de avanzar en la profesionalización y capacitación de los elementos municipales. Asimismo, se ratificó a Jorge Garza como director del C2, cargo que ahora ocupa de manera oficial.

El alcalde también despidió y deseó éxito a Gerardo González, elemento que deja la corporación para integrarse al Gobierno del Estado, reconociendo su labor y trayectoria dentro de la institución.