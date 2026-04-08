Gobernador Manolo Jiménez Salinas respalda obras sociales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa recorriendo todos los sectores de la ciudad para poner en marcha más obras sociales que impactan la calidad de vida de la población, las cuales son posibles con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En esta ocasión, con una inversión de poco más de 3.7 millones de pesos, dio el banderazo para proyectos de drenaje sanitario y de pavimentación en calles de la colonia Postal Cerritos, para atender una petición que habitantes de ese sector le habían hecho.

Díaz González dijo que estas obras también forman parte de los proyectos ligados al nuevo hospital de especialidades del IMSS que se construye en ese sector de la ciudad.

"Hay que destacar la coordinación que tenemos aquí en Saltillo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para trabajar cercanos a la gente y mejorar la calidad de vida de la población; este tipo de obras sociales es ejemplo de esto".

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, reconoció el trabajo que desarrolla el alcalde Javier Díaz González en todos los sectores de la ciudad para atender las necesidades de la población.

"Saltillo es muy beneficiado con estos proyectos y vamos a seguir trabajando en equipo con el alcalde Javier Díaz y con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para tener una mejor ciudad", comentó la legisladora local.

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, subrayó la importancia de este tipo de obras que benefician de manera directa a la población y felicitó al alcalde Javier Díaz por escuchar las peticiones de la gente.

"Estas obras son la respuesta del alcalde Javier Díaz a los compromisos que tiene con la gente y aquí está cumpliendo; de parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas les digo que seguiremos trabajando por el bienestar de la ciudadanía", apuntó Elizondo Pérez.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que se pavimentarán las calles Correo Marítimo y Express, sobre una superficie de 428 metros lineales, con una inversión de 2 millones 683 mil pesos.

Respecto a la introducción de drenaje pluvial, será en las calles Giro y Correo Marítimo, entre Correo Mayor y Estampilla, en una longitud de 325 metros, en lo que se destinará un millón 34 mil pesos.

En representación de quienes viven en ese sector de la ciudad, Mary Cantú agradeció al alcalde Javier Díaz González por escuchar esta petición y poner en marcha la obra que mejorará su entorno.

"Muchas gracias por voltearnos a ver y por estas obras que nos van a ayudar demasiado, lo agradecemos de todo corazón", dijo la ciudadana.

En el evento también estuvieron Eduardo Morelos Jiménez, Amal Esper Serur y Mario Mata Quintero, quienes son integrantes del Cabildo, además de titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos de ese sector.