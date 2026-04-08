Operativos activos para localizar a dos adolescentes desaparecidas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Autoridades de Coahuila mantienen activos los operativos de localización para dar con el paradero de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en el municipio de Saltillo, por lo que hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a encontrarlas.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila informó sobre la desaparición de la menor Jennifer Sarahi Marín López, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 7 de abril de 2026 en la colonia Lomas del Refugio. De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente salió de su domicilio con dirección a una tienda; sin embargo, no regresó. Testigos señalaron que posteriormente fue vista en el bulevar Santa Elena, donde presuntamente abordó un vehículo tipo Sentra color gris. Como seña particular, se informó que utiliza brackets.

Detalles confirmados

La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza indicó que se mantienen en curso las labores de búsqueda, así como el seguimiento puntual del caso a través de distintas líneas de investigación. Por otra parte, la Comisión de Búsqueda de Personas también solicitó el apoyo de la población para localizar a la adolescente Dulce Yosselin Mendoza Vaquera, de quien igualmente se emitió una ficha de búsqueda.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de inmediato a los números oficiales proporcionados en las fichas correspondientes en caso de contar con información que contribuya a la localización de ambas menores.