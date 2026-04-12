Entrega Carlos obras por más de 16 mdp

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y entrega de obras en distintos sectores de Monclova, con una inversión superior a los 16 millones de pesos, como resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez.

Acciones de la autoridad

Como parte de estas acciones, se realizaron los siguientes arranques de obra:

? Pavimentación en la calle Los Nogales, en la colonia El Roble, entre Luis Donaldo Colosio y El Roble.

? Pavimentación en la calle 29, en la colonia San Carlos, entre calles 12 y 18.

? Pavimentación en la calle Olimpiada, en la colonia Barrera, entre Chamizal y Gustavo Díaz Ordaz.

Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes entregas de obra:

? Pavimentación en las calles El Roble y Encinos, en la colonia El Roble.

? Construcción de puentes peatonales en la colonia Barrera y el fraccionamiento Francisco I. Madero.

? Trabajos de recarpeteo en las colonias El Pueblo, Colinas de Santiago, San Francisco y Guadalupe.

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Detalles confirmados

Estas obras forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", mediante el cual se impulsa el desarrollo urbano y se atienden necesidades prioritarias en distintos sectores del municipio.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "Seguimos avanzando con paso firme, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para llevar más obras y mejores servicios a nuestra gente. Estas acciones reflejan nuestro compromiso de construir un Monclova más moderno, ordenado y con mayores oportunidades para todos", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar obras que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo de Monclova.