Captan mil 100 mdp por turismo en vacaciones

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que, con sus atractivos turísticos y sus ocho Pueblos Mágicos, Coahuila concluyó con éxito las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026, en las que se reportaron casi 900 mil visitantes, una derrama económica de mil 100 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100 % en los Pueblos Mágicos de la entidad en los días de la semana mayor.

Gracias a que somos un estado seguro, visitaron la entidad turistas nacionales y extranjeros, quienes vivieron gratas experiencias y tuvieron una estancia tranquila.

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Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos y una amplia oferta turística que incluye museos, centros históricos, viñedos, parques recreativos, plazas, iglesias, albercas, ríos, presas, sierras, sitios naturales y zonas paleontológicas.

Además, durante este periodo se llevaron a cabo eventos como las representaciones de los viacrucis y la Procesión del Silencio, festivales gastronómicos y vaqueros, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, ciclismo, actividades culturales y artísticas.

El estado cuenta también con servicios e infraestructura turística de calidad a través de hoteles, restaurantes, tour operadoras, artesanos y cocineras tradicionales.

"Coahuila se consolidó como un gran destino en esta Semana Santa, observamos dinamismo y mucha afluencia de turistas y visitantes a lo largo y ancho del estado, lo que permitió que en el estado se registrara una ocupación hotelera promedio de más del 73 %", expresó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, añadió, se desplegaron más de 10 mil elementos de las diferentes corporaciones e instituciones de seguridad, garantizando una estancia segura para todas y todos los paseantes.

"Nuestra entidad es segura y eso es una ventaja para atraer más turismo, más eventos e inversiones y empleos en el sector. Estamos contentos con los resultados y seguiremos trabajando en estrategias y campañas para continuar detonando el turismo en Coahuila, una industria que genera desarrollo y economía en beneficio de las y los coahuilenses", concluyó.

Continuarán eventos en mes de abril

Los eventos turísticos siguen en nuestro estado; desde el 8 de abril hasta el 4 de mayo en Torreón se lleva a cabo la Exposición Militar "La Gran Fuerza de México" en el Centro de Convenciones de Torreón; el jueves 16 de abril se realizará el Primer Festival del Taco CIZ 2026 en Saltillo, organizado por estudiantes del Colegio Ignacio Zaragoza y que estará abierto a todo público; el viernes 17 será la ExpoAsis Ganadera en Múzquiz, el sábado 18 el Festival del Cabrito en Saltillo y el domingo 19 el Unión Trail Coahuila 10K que saldrá de Ciudad Acuña.

El 24 de abril será la Charreada Nocturna Universitaria en Saltillo; el 25 la Cabalgata por el aniversario del ejido La Cuchilla en la Región Carbonífera; el 26 la carrera 5K y 10K "La ruta del fuego 2026" en Saltillo y en Torreón, la Copa Internacional Santos Peñoles, del 30 de abril al 5 de mayo.

Cabe destacar que del 27 al 30 de abril será el Tianguis Turístico México 2026 en Acapulco, donde Coahuila participará con una delegación integrada por la cadena de valor del turismo, y mostrará lo mejor de sus fortalezas y Pueblos Mágicos.