Festejarán abogadas a los niños en su día

SABINAS, COAH.- La Presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas (AMA) confirmó que realizará un festejo dedicado a los niños el presente mes de abril. La abogada Brenda Lira Samaniego, representante de la asociación, informó que están planeando actividades para celebrar el mes del niño. "En nuestras publicaciones cada mes tenemos actividades para festejar a los niños", dijo Lira Samaniego. "Este año no será la excepción y estamos preparando algo especial para ellos".

Aunque aún no se ha definido el lugar y la fecha exacta del evento, la abogada invitó a la comunidad a estar atenta a las publicaciones de la asociación para conocer los detalles. "Se van a estar publicando en estos días cuál va a ser la actividad y en qué lugar vamos a asistir", agregó.

Actividades programadas para el festejo

El año pasado, la AMA realizó actividades en el ejido Puente Negro y en la colonia Minita Siete de Rosita, y se espera que este año se repita la experiencia. "Para que estén al pendiente, queremos que se unan a nosotros para celebrar el mes del niño", concluyó Lira Samaniego.

Finalmente, la abogada reiteró que de manera oportuna se darán a conocer las fechas y lugares donde se realizará el festejo a los reyes del hogar.