Gabriel Elizondo prioriza atención a la ciudadanía en Coahuila

SABINAS, COAH.- El coordinador estatal del Programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, afirmó que la prioridad del gobierno estatal es atender el sentir y las necesidades de la ciudadanía, al destacar que el trabajo coordinado seguirá siendo clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Subrayó que los avances logrados deben mantenerse mediante la unidad entre autoridades y sociedad.

Acciones de la autoridad

Durante su mensaje, el funcionario hizo un llamado a preservar aspectos fundamentales como la seguridad, la coordinación institucional y la continuidad de los programas sociales, al señalar que estos representan pilares esenciales para el desarrollo de Coahuila. "No perdamos lo que ya tenemos", expresó al enfatizar la importancia de consolidar los logros alcanzados.

Elizondo Pérez reconoció la participación activa de regidoras, regidores, así como de funcionarios municipales y estatales, quienes —dijo— han contribuido de manera significativa en la implementación de obras y acciones. De igual forma, agradeció el trabajo de los coordinadores de zona y de quienes integran las brigadas identificadas con el chaleco verde, por su cercanía con la ciudadanía.

Detalles confirmados

En ese contexto, destacó que los proyectos que actualmente se desarrollan en distintas regiones del estado tienen como origen directo las peticiones ciudadanas, lo que permite orientar los recursos hacia las verdaderas necesidades de la población. Este modelo, afirmó, fortalece la confianza entre gobierno y sociedad.

Asimismo, exhortó a la población a no dejarse influenciar por críticas difundidas en redes sociales que —consideró— buscan descalificar el trabajo realizado, al asegurar que los resultados están a la vista en cada una de las obras y programas en marcha.

Impacto en la comunidad

Finalmente, reiteró que los procesos electorales no deben frenar el desarrollo de la entidad, al señalar que la ciudadanía no es responsable de los tiempos políticos. En ese sentido, aseguró que, dentro del marco legal, el Gobierno del Estado continuará avanzando en la ejecución de las obras proyectadas en beneficio de las y los coahuilenses.