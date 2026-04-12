INE implementa sistema de votación electrónica en Coahuila

El sistema de votación electrónica busca agilidad y certeza en el sufragio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila avanza en la implementación de un sistema de votación electrónica diseñado y desarrollado a nivel central, el cual busca garantizar un proceso más ágil sin comprometer la certeza del sufragio en las próximas elecciones de junio en Coahuila para renovar al Congreso local. Autoridades electorales explicaron que este mecanismo utiliza dispositivos electrónicos tipo tableta, adaptados con software especializado y montados en soportes que permiten emitir el voto de forma libre y segura. Aunque algunos componentes son de uso comercial, todo el sistema ha sido configurado específicamente para cumplir con los estándares electorales.

Se instalarán 15 casillas especiales en puntos estratégicos de Coahuila.

Uno de los elementos clave es la generación de un "testigo del voto", un comprobante físico que sirve como respaldo, pero que no sustituye a la boleta tradicional. El voto válido queda registrado en la memoria del equipo, lo que permite realizar el escrutinio y cómputo de manera más rápida. Este respaldo únicamente sería utilizado en caso de una situación extraordinaria que obligue a un recuento durante los cómputos distritales. En ese escenario, se abriría el depósito correspondiente para verificar tanto el número de votos emitidos como el sentido de los mismos. El sistema está diseñado para que, al cierre de la jornada electoral, generalmente a las 18:00 horas o antes si ya votaron todas las personas registradas, los funcionarios de casilla puedan generar automáticamente las actas de resultados parciales mediante la operación del dispositivo.

El INE garantiza un proceso electoral más eficiente con tecnología avanzada.

Posteriormente, mediante la lectura de códigos, se integrará el acta total de la casilla, lo que permitirá contar con resultados en menor tiempo en comparación con el método tradicional. A pesar de la modernización, se mantendrán procedimientos esenciales como la firma de actas, la entrega de copias a representantes de partidos políticos y la integración del expediente electoral, así como el traslado de la documentación, aunque todo el proceso se realizará de forma más ágil. Finalmente, se confirmó que en las casillas especiales se utilizará la urna electrónica modelo 7.0, en las casillas especiales, como parte de la estrategia de modernización y eficiencia del proceso electoral. Cabe señalar que se instalarán 15 casillas especiales de manera estratégica en el territorio estatal, particularmente en municipios con alta afluencia de ciudadanía en tránsito, tales como Acuña, Piedras Negras, Cuatrociénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe. Estas casillas estarán ubicadas en puntos de fácil acceso como centrales de autobuses, instituciones educativas, espacios públicos y centros de servicio, entre ellos escuelas, bibliotecas, hospitales, universidades y centros comerciales. En cada una de estas casillas especiales se dispondrá de tres urnas electrónicas, a fin de facilitar que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su derecho al voto de manera ágil y eficiente.