Fundación Milma busca albergues para animales rescatados de Frichem

La búsqueda de posibles albergues adicionales de la Fundación Frichem continúa, luego de que organizaciones animalistas recibieran reportes sobre al menos dos domicilios más donde podrían encontrarse animales, informó Ana Márquez, directora de la Fundación Milma.

La activista señaló que hasta el momento no existe certeza sobre la ubicación de estos sitios, ya que los reportes han llegado a través de mensajes y comentarios publicados en las redes sociales de organizaciones dedicadas al bienestar animal. "Nosotros tenemos por reportes que hay otras dos casas, pero la verdad es que nosotros no tenemos la certeza", explicó Márquez.

La directora de Fundación Milma indicó que la situación ya fue informada a las autoridades, por lo que esperan que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si existen otros domicilios de Frichem donde haya animales. "Se les dijo ya que hay otros domicilios donde pueden encontrarse animalitos. Entonces sí estamos esperando respuesta", señaló.

Por otra parte, Márquez cuestionó el llamado realizado por la defensa de los imputados para que asociaciones protectoras de animales se unan en apoyo de Lizbeth "N", vinculada con la Fundación Frichem.

La directora de Fundación Milma rechazó que las asociaciones civiles tengan la obligación de respaldar el trabajo de otra organización y consideró que cada agrupación debe asumir la responsabilidad de las actividades que desarrolla. "Si tú haces una asociación civil es porque tienes la capacidad para trabajar por tu asociación", afirmó.

Márquez explicó que, desde hace 14 años, trabaja como activista y presidenta de Fundación Milma, y que su organización cuenta con personas voluntarias para desarrollar sus actividades. Añadió que las asociaciones y rescatistas independientes sí pueden trabajar de manera coordinada cuando se requiere, como ocurre actualmente entre distintos grupos dedicados al rescate animal, pero consideró que esto no significa asumir las responsabilidades de otra organización. "Nosotros como asociación civil, cuando vemos alguna rescatista, obviamente tratamos de estar trabajando en equipo también. Estamos rescatistas independientes y asociaciones civiles", señaló.

Sin embargo, calificó como "absurdo" el planteamiento de que las asociaciones tenían la obligación de hacer el trabajo de Frichem. "Discúlpenme, pero yo creo que es nosotros como asociación civil cuando vemos alguna rescatista, obviamente nosotros tratamos de estamos trabajando en equipo también es así que lo estamos haciendo", expresó.

Márquez sostuvo que las organizaciones pueden colaborar en favor de los animales, pero rechazó que esa colaboración implique asumir obligaciones ajenas.