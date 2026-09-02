Carlos Villarreal entrega pavimentación de calle 46 en Monclova

Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la pavimentación de la calle 46, entre calle 9 y Senda de Enlace Sur, en la colonia 21 de Marzo.

La obra abarca más de 110 metros lineales y forma parte de las acciones de infraestructura impulsadas por el gobierno estatal y el Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante la entrega, Villarreal Pérez destacó que las obras estatales y municipales generan un impacto positivo en la infraestructura urbana, social, educativa y deportiva de los distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, informó que los trabajos incluyeron mil 281 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 193 metros cúbicos de material de calidad base para la estructura del pavimento, 3 mil 202 litros de emulsión asfáltica y 64 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente.

También se construyeron 234 metros lineales de cordón de concreto hidráulico.

Valenciana señaló que uno de los objetivos de la obra es interconectar colonias y atender sectores que anteriormente representaban un reto por las características del terreno.

"Tenemos que ocuparnos en trabajar en equipo por el bien de nuestras colonias, de nuestra ciudadanía y principalmente de nuestra ciudad", expresó.

El funcionario destacó además la coordinación entre el gobierno municipal encabezado por Carlos Villarreal y el gobierno estatal de Manolo Jiménez Salinas para impulsar obras en beneficio de la ciudadanía.