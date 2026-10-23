Carlos Villarreal entrega obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión enfocada en atender zonas que requerían infraestructura prioritaria, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega de obras de pavimentación en la colonia José de las Fuentes, ubicada al oriente del municipio, acompañado por integrantes del Cabildo, colaboradores municipales y vecinos del sector.

Los detalles técnicos de los trabajos fueron presentados por el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valencia, quien precisó que sobre la calle Ulises Dávila, entre Manuel Briano y Carlos Campos, se aplicaron 1,448 metros cuadrados de pavimento hidráulico. La obra incluyó 145 metros cúbicos de base hidráulica, 174 metros cúbicos de concreto, 225 metros lineales de cordón cuneta y pintura delimitadora.

De forma complementaria, en la calle Hidalgo, entre Manuel Briano y Abel López, se ejecutaron 664 metros cuadrados de pavimentación hidráulica, respaldados con 66 metros cúbicos de material base, 80 metros cúbicos de concreto hidráulico, 125 metros lineales de cordón y aplicación de pintura.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas destacó la culminación de pavimentación asfáltica en los tramos de las calles Manuel Briano y Ulises Dávila. Valencia enfatizó que estas acciones reflejan el compromiso de la administración encabezada por Carlos Villarreal para llevar obra pública a sectores estratégicos del municipio, anticipando además nuevas proyecciones de urbanización sobre la calle Carlos Campos.