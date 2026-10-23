Inversión educativa en Coahuila: 85 aulas didácticas en construcción

NUEVA ROSITA, COAH.- A través del ICIFEF se construyen más de 85 aulas didácticas en todo Coahuila, completamente equipadas y accesibles, expresó al respecto el director general de dicho instituto, licenciado Julio Iván Long Hernández.

Señaló en entrevista que, por indicaciones del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se trabaja fuertemente en estas acciones, invirtiendo en el municipio de San Juan de Sabinas cerca de 11 millones de pesos en infraestructura.

Citó como ejemplo que, en la escuela secundaria Juvenal Boone Flores, por aumento de matrícula, construyen módulo de baños para 432 alumnos, aula didáctica e impermeabilización. Obra que se entregará durante los primeros días del mes de diciembre del presente año.

Además, se construyen techos estructurales en la escuela José María Morelos y el jardín de niños "Miguel Hidalgo" de la colonia Allende, los cuales concluirán en los próximos días.

Añadió que aún faltan algunas obras por concluir, como lo son techos estructurales, rehabilitación de escuelas, construcción de algunos otros edificios y próximamente el mandatario estatal realizará un anuncio muy importante en materia de infraestructura y educativa, para beneficiar a miles y miles de estudiantes en todo el estado.

Añadió el funcionario estatal que han hecho un gran equipo con el alcalde Ulises Cárdenas, quien cuenta con todo el apoyo de ICIFED para estar trabajando en mejorar las condiciones de las escuelas. Sabemos que hay muchas peticiones y las vamos a estar atendiendo en conjunto.