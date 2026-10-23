Camioneta de Jorge Antonio N se sale de la carretera en Palaú

VILLA DE PALAÚ, Coah.- Una camioneta Nissan Pathfinder terminó fuera de la carretera y causó daños a un portón y a una cerca de alambre de púas, a la altura de la Mina 6, en el tramo carretero Palaú-San Juan.

El percance no dejó personas lesionadas, de acuerdo con el reporte del Mando Coordinado Policial de Múzquiz a cargo del director, José Ponce Sánchez.

El conductor fue identificado como Jorge Antonio N, de 36 años, quien manejaba una camioneta blanca, modelo 2020, con placas de circulación DPH-678-F. Según su declaración ante los oficiales, circulaba de norte a sur por la carretera Múzquiz-Nueva Rosita cuando ocurrió el accidente.

El afectado mencionó que intentaba rebasar un vehículo gris cuando este invadió su carril, situación que provocó que perdiera el control de la camioneta y se saliera de la cinta asfáltica.

Posteriormente, los agentes notificaron a la Policía Estatal, cuyos elementos arribaron en la unidad SSP-217, a cargo de Jesús Sánchez, acompañado de otro oficial, para hacerse cargo de la situación. El reporte policial confirmó que este hecho dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.