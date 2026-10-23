Reconocen a Nancy Robles por 15 años de servicio en la Fiscalía de Coahuila

CARBONÍFERA, Coah. - La agente del Ministerio Público, licenciada Nancy Robles, originaria del municipio de Múzquiz, recibió un merecido reconocimiento por su trayectoria de 15 años laborando en la Fiscalía General del Estado con destacamento en esta región.

Mediante un evento realizado en la capital del estado de Coahuila, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, reconoció el trabajo de la licenciada y los méritos obtenidos durante su carrera profesional.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, destacó el esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los agentes del Ministerio Público que diariamente trabajan en la procuración de justicia.

Señaló que el fiscal general ha reiterado que la entrega y el compromiso del personal se reconocen día con día, tanto en la integración de carpetas de investigación como en las audiencias ante los juzgados, durante las labores de litigación.

En el caso de Nancy Robles, resaltó su desempeño y los resultados obtenidos en la resolución de múltiples carpetas de investigación de alta complejidad, así como su compromiso con las responsabilidades que tiene a su cargo.

Asimismo, destacó que, además de sus 15 años de servicio, la agente se ha distinguido por su actitud positiva, alegría y disposición para atender las labores propias de la institución.

Garduño Guzmán subrayó la importancia de reconocer el trabajo de quienes integran el Ministerio Público, cuya labor resulta fundamental para el funcionamiento de la Fiscalía y la atención de los asuntos de justicia. "Juntos construimos la mejor Fiscalía de México", es el mensaje institucional que acompaña este reconocimiento.