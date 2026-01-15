Carlos Villarreal entrega recarpeteo en la calle Sinter 2 de Monclova

Como parte del compromiso de llevar desarrollo equitativo a todos los sectores de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la obra de recarpeteo de la calle Sinter 2, ubicada entre Primero de Enero y Alto Horno 3, en la colonia Praderas del Sur, con una inversión superior a los 900 mil pesos.

El edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses, trabajando en equipo con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y a través de la estrategia social Mejora Coahuila, que a nivel estatal impulsa Gabriel Elizondo Pérez y en Monclova coordina Esra Ibn Cavazos.

"Seguimos impulsando que en cada sector de Monclova se mejore la calidad de vida de las familias, con obras que realmente respondan a las necesidades de la gente", expresó el alcalde.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, dio a conocer los detalles técnicos de la obra, que incluyeron el fresado de 2,055 metros de pavimento, la aplicación de emulsiones asfálticas en la misma longitud, la colocación de 102 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente, así como la pintura en una longitud de 355 metros lineales en cordones.

En representación de los vecinos beneficiados, Aida Guadalupe Garza Lira agradeció al Ayuntamiento por la realización de esta obra, la cual —dijo— tiene un valor especial para quienes habitan en la colonia. Compartió que lleva más de 40 años viviendo en Praderas del Sur y que ahí crecieron sus hijos, por lo que cada mejora representa un avance significativo para la comunidad.

"Durante años esta calle estuvo en malas condiciones y era complicado caminar con seguridad. Hoy verla bien hecha da gusto y tranquilidad; mejora nuestra salud y nos hace sentir que el alcalde Carlos Villarreal sí está trabajando", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando obras de infraestructura que generen bienestar y desarrollo parejo en todas las colonias de Monclova.