Guardias de seguridad aclaran que Mencho fue atropellado

Guardias de seguridad y la Fundación Vocho Rescate Monclova aclararon que el perro conocido como "Mencho" no murió a consecuencia de un ataque con arma de fuego, sino tras haber sido atropellado.

Luego de que el caso se viralizara en redes sociales bajo la versión de un presunto acto de crueldad animal, en el que se señalaba que el can al que llamaban "Sirio" había sido baleado por supuestamente impedir el ingreso de delincuentes a las instalaciones de Trinity, se difundió una nueva versión sobre los hechos.

A través de publicaciones en redes sociales, personas cercanas al animal indicaron que "Mencho" era un perro que acostumbraba recorrer la zona y convivir con trabajadores que lo cuidaban y alimentaban. En uno de los mensajes compartidos se señaló que el perro no fue atacado ni recibió disparos, sino que fue atropellado por un conductor a orillas de la carretera.

"Mencho" fue descrito como un animal querido por quienes convivían con él, por lo que trabajadores lamentaron su pérdida y señalaron que acudieron a darle sepultura. En otra publicación atribuida a un guardia de seguridad, se destacó que el perro era considerado parte del entorno de trabajo y que sus cuidadores lo recordarán por acompañarlos durante sus recorridos.

Asimismo, se pidió dejar descansar al animal y evitar difundir información sin confirmar, al señalar que existen otros perros que requieren atención y apoyo de la ciudadanía. La aclaración surgió después de que imágenes del can fueran compartidas en redes sociales con una versión distinta sobre su muerte, generando indignación entre usuarios y defensores de los animales.