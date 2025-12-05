Saltillo recibe inversión hotelera de 15 millones de dólares para el Mundial 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El impulso económico que ha cobrado Saltillo en los últimos años comienza a reflejarse en la infraestructura turística.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, la industria hotelera ha invertido 15 millones 383 mil dólares en nuevas unidades y remodelaciones, recursos que ampliarán la capacidad de hospedaje en 373 habitaciones de cara al Mundial de la FIFA 2026.

Dávila Rodríguez señaló que la llegada de nuevas inversiones confirma la confianza del sector en el desarrollo de la Región Sureste de Coahuila. La designación de Saltillo como subsede mundialista, añadió, ha incentivado a los empresarios a acelerar proyectos que fortalecen la oferta de servicios turísticos.

La inversión hotelera en Saltillo crece ante el Mundial 2026

Entre las obras más destacadas se encuentra la renovación de 46 habitaciones del hotel Quinta Real, con una inversión de un millón 748 mil dólares.

Por su parte, el complejo Homewood and Tru, propiedad de Karim Saade, destinó 6 millones 930 mil dólares a su doble desarrollo hotelero. Asimismo, el hotel Wyndham de Saltillo invirtió cerca de 5 millones de dólares en sus 101 habitaciones, mientras que el Hotel Imperial concluyó la remodelación de 72 cuartos con un presupuesto de 2 millones 160 mil dólares.

El directivo informó que estos proyectos, que en conjunto representan más de 300 millones de pesos, han generado 240 empleos directos y alrededor de 2 mil 200 indirectos. En total, estimó, la actividad reciente del sector se traduce en cerca de 2 mil 500 fuentes de trabajo.

Detalles de la inversión hotelera en Saltillo y sus beneficios

A esta cifra podría sumarse la inversión del nuevo hotel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto Plan de Guadalupe, cuyo monto preliminar se estima en 6 millones de pesos adicionales. "La ciudad se está preparando para recibir a miles de visitantes en 2026, y el sector hotelero está respondiendo con infraestructura moderna y suficiente", puntualizó Dávila Rodríguez.