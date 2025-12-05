Cabildo de Monclova aprueba ampliación de horarios para venta de alcohol

Por mayoría, el cabildo de Monclova aprobó la ampliación de horarios para la venta de alcohol en la ciudad, medida que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del 2025.

La propuesta fue avalada durante la sesión ordinaria, estableciendo nuevos lineamientos para distintos giros comerciales, y a petición de Asociación de Cantineros de Monclova.

De acuerdo con lo aprobado, los supermercados, minisúpers, depósitos y licorerías podrán vender bebidas alcohólicas de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche, mientras que los domingos el horario será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. En el caso de bares, cantinas y cervecerías, el horario autorizado será de lunes a sábado de 11:30 a.m. a 2:00 a.m., y los domingos de 12:00 del día a 8:00 de la noche. Para operar bajo estos nuevos lineamientos, los establecimientos deberán tramitar un permiso especial cuyo costo será de 1,000, 3,000 o 6,000 pesos, dependiendo del giro y características del negocio.

Como parte de estas modificaciones, los operativos antialcohol también extenderán su horario, pasando de funcionar hasta las 11 de la noche a operar de 11:00 p.m. a 3:00 a.m. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que las multas por conducir en estado de ebriedad oscilarán entre 4,500 y 6,500, primer y segundo grado y 8,500 pesos tercer grado de alcohol.