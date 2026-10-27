Carlos Villarreal entrega 150 testamentos a familias en Monclova

Un total de 150 testamentos fueron entregados en una primera etapa a familias monclovenses como parte del programa de certeza patrimonial, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez al destacar que la estrategia municipal ha brindado más de 300 asesorías jurídicas a la población.

El evento contó con la presencia de Jorge Alberto Piñones, coordinador general de Mejora Coahuila; el notario público Bernardo Molina; la beneficiaria Rocío Anabel López Felán, en representación de los ciudadanos receptores; así como integrantes del Colegio de Notarios de Coahuila y autoridades del sistema DIF.

Durante su mensaje, Villarreal Pérez enfatizó que el objetivo central de la iniciativa, impulsada en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Secretaría de Gobierno, es garantizar que las familias protejan el patrimonio generado a lo largo de los años y otorguen tranquilidad jurídica a sus herederos.

El edil reconoció la labor social del Colegio de Notarios y la articulación con el DIF Coahuila en la Región Centro, a cargo de Diego Siller, para agilizar la atención mediante un sistema de citas programadas que optimiza el tiempo de los solicitantes.

Asimismo, la administración municipal confirmó que el programa se mantiene permanente en todos los DIF municipales de la región, extendiendo la cobertura a municipios como Candela, Nadadores, Sacramento y Sierra Mojada para brindar atención y costos preferenciales a la ciudadanía.