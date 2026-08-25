Estudiantes de Múzquiz recibirán útiles escolares

Múzquiz, Coah.- Será en los próximos días cuando la dirigencia del Comité Municipal del PRI realice la entrega de útiles escolares a estudiantes de nivel básico, informó el líder del organismo, licenciado Luis Fernando Santos Flores.

Precisó que, con el apoyo de la Red de Jóvenes, se llevarán a cabo diversas actividades para reunir y entregar los beneficios a los niños y adolescentes, contemplando que la jornada se realice probablemente el viernes o sábado.

Santos Flores señaló que la entrega de los útiles escolares tendrá como sede la comunidad de Rancherías, donde se busca apoyar a las familias ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Explicó que integrantes del partido se han sumado de manera voluntaria a esta causa mediante la donación de diversos materiales escolares, con el propósito de contribuir a que los beneficiados cuenten con lo necesario para acudir a clases.

Entre los artículos reunidos se encuentran cuadernos, lápices y colores, además de otros materiales indispensables para las actividades escolares de los alumnos de preescolar y primaria.

El dirigente municipal del PRI destacó que estas acciones buscan apoyar a los estudiantes para que cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación académica durante el ciclo escolar 2026-2027.