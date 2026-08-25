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Coahuila

Estudiantes de Múzquiz recibirán útiles escolares

La entrega de útiles escolares se llevará a cabo en Rancherías, buscando beneficiar a familias en el inicio del ciclo escolar.

Por Teresa Muñoz - 25 agosto, 2026 - 07:01 p.m.
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      Múzquiz, Coah.- Será en los próximos días cuando la dirigencia del Comité Municipal del PRI realice la entrega de útiles escolares a estudiantes de nivel básico, informó el líder del organismo, licenciado Luis Fernando Santos Flores.

      Precisó que, con el apoyo de la Red de Jóvenes, se llevarán a cabo diversas actividades para reunir y entregar los beneficios a los niños y adolescentes, contemplando que la jornada se realice probablemente el viernes o sábado.

       

      Santos Flores señaló que la entrega de los útiles escolares tendrá como sede la comunidad de Rancherías, donde se busca apoyar a las familias ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

      Explicó que integrantes del partido se han sumado de manera voluntaria a esta causa mediante la donación de diversos materiales escolares, con el propósito de contribuir a que los beneficiados cuenten con lo necesario para acudir a clases.

       

      Entre los artículos reunidos se encuentran cuadernos, lápices y colores, además de otros materiales indispensables para las actividades escolares de los alumnos de preescolar y primaria.

      El dirigente municipal del PRI destacó que estas acciones buscan apoyar a los estudiantes para que cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación académica durante el ciclo escolar 2026-2027.

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