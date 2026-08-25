Óscar Ríos supervisa obras y entrega apoyo en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una jornada completa de trabajo en territorio, el alcalde Óscar Ríos recorrió distintos sectores de San Juan de Sabinas para atender reportes ciudadanos, supervisar obras y dar seguimiento a acciones que impactan directamente en la calidad de vida de las familias.

Durante el recorrido, supervisó la atención a reportes de drenaje en la colonia Del Seis, así como los trabajos de bacheo en la calle Rotarismo, dando continuidad a las acciones para mejorar los servicios y las vialidades del municipio.

En materia de seguridad vial, verificó la instalación de reductores de velocidad en el exterior de la Escuela Primaria Nueva Rosita, con el objetivo de brindar mayor protección a estudiantes, docentes y padres de familia.

Asimismo, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río supervisó los trabajos de limpieza que se realizan ante el próximo regreso a clases, para que los estudiantes encuentren instalaciones dignas y en mejores condiciones.

También constató la continuación de la instalación de arbotantes desde el área de Bomberos hasta el monumento de don Antonio Gutiérrez Garza, donde se colocarán luminarias LED para mejorar la iluminación y fortalecer la seguridad.

La jornada incluyó además un momento especial, cuando Óscar Ríos entregó un apoyo económico a Joselyn Carolina García Hernández, Flor del Campo de San Juan de Sabinas, quien representará a Coahuila en la etapa nacional que se organiza en coordinación con la CNC.

Con acciones en campo y atención directa, Óscar Ríos refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha, atiende y trabaja directamente en las necesidades de las familias de San Juan de Sabinas.