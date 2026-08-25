Óscar Ríos inicia obra de infraestructura en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, puso en marcha una obra de infraestructura urbana en la colonia Infonavit de Nueva Rosita, con una inversión superior al millón de pesos.

El proyecto contempla la construcción de la red de alcantarillado sanitario y la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Los Fresnos, en el tramo comprendido entre las calles José María Morelos y Zaragoza.

Durante el arranque, el director de Obras Públicas, Jesús Ramiro Sosa Ayala, presentó la ficha técnica de los trabajos, que incluyen 70 metros de red general de alcantarillado, 84 metros de tubería para descargas domiciliarias, 14 descargas domiciliarias, dos pozos de visita y la interconexión a la línea existente.

En materia de pavimentación se contempla la preparación del terreno, construcción de base hidráulica, aplicación de carpeta asfáltica, colocación de cordón de concreto, banquetas, guarniciones y trabajos complementarios.

Ríos Ramírez destacó que el proyecto surgió a partir de una petición de los propios vecinos de la colonia, por lo que señaló que con el arranque de los trabajos se cumple un compromiso con las familias del sector. Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo que mantiene hacia San Juan de Sabinas, lo que permite impulsar obras dirigidas a atender las necesidades de la ciudadanía.

En representación de los beneficiarios, María Guadalupe Pérez Gallegos agradeció al gobernador y al alcalde por hacer realidad el proyecto, al considerar que representará un beneficio importante para las familias de la colonia Infonavit.

La obra tiene como objetivo mejorar la infraestructura urbana, garantizar una adecuada conducción de aguas residuales y ofrecer una vialidad más segura y funcional para peatones y automovilistas. En el arranque también estuvieron presentes Elizabeth Gutiérrez Salinas, gerente administrativa de SIMARC; Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal de Mejora; Karina Ríos, presidenta honoraria del DIF; Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; el regidor comisionado en Obras Públicas, Jesús Arnoldo Aguiñaga Morín; funcionarios municipales y vecinos de la colonia Infonavit.