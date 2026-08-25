Controlan gusano barrenador en ganado bovino de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un promedio de 25 casos de gusano barrenador han sido atendidos en ranchos del municipio de Múzquiz, principalmente en ganado bovino y, en menor medida, en equinos, informó Apolinar Guajardo Falcón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz.

El dirigente ganadero destacó que los casos detectados se encuentran completamente controlados y precisó que la mayoría fueron identificados en becerros, además de dos casos registrados en caballos.

Guajardo Falcón señaló que se mantiene el apoyo a los productores mediante las acciones de barrido y vacunación del ganado; además, el (USDA) ha estado haciendo barreras de contención donde se detectan casos y se procede a inyectar el ganado.

Destacó que este respaldo permite fortalecer las medidas preventivas y de atención ante la presencia del gusano barrenador en los hatos ganaderos de la región, y atribuyó parte de estas acciones al apoyo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz fue anfitrión de una reunión entre ganaderos realizada durante la mañana de este martes en las instalaciones del organismo, donde se abordaron las acciones implementadas para combatir esta plaga.

Durante el encuentro se impartió una plática sobre las medidas que llevarán a cabo el Estado y la Federación para reforzar el combate al gusano barrenador, particularmente mediante la segunda vuelta del barrido en los ranchos del municipio de Múzquiz, acciones que son completamente gratuitas.