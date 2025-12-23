Monclova vive caos en compras de Navidad

El espíritu navideño se mezcló con la prisa, el estrés y las compras de último momento, en una escena que se repite año con año en la Zona Centro del municipio de Monclova, pero que este 23 de diciembre alcanzó uno de sus puntos más altos.

Desde tempranas horas, padres de familia recorrieron tiendas departamentales y puestos ambulantes en busca de juguetes, ropa, calzado para armar el outfit perfecto para la noche del 24 de diciembre.

Los pasillos se llenaron de voces, filas interminables y carritos repletos, reflejo de quienes dejaron para el final los preparativos navideños.

Durante un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, fue evidente la intensa movilidad que se concentró principalmente en este 23 de diciembre, aunque comerciantes prevén que el flujo sea aún mayor este martes, cuando muchas familias salgan a comprar los últimos ingredientes para la tradicional cena navideña.

Las calles más transitadas, como Miguel Hidalgo, De la Fuente e Ignacio Zaragoza y otras lucieron con mayor afluencia de personas.

La circulación vehicular avanzó a paso lento, obligando a la intervención constante de elementos de Tránsito Municipal, quienes coordinaron la vialidad ante la aglomeración tanto de peatones como de automóviles.

En el interior de las tiendas departamentales, las filas se extendieron especialmente en las áreas de juguetes y ropa, donde la paciencia se puso a prueba. Los compradores intentaron cumplir con la tradición, sin importar el cansancio ni las largas esperas.

Así, Monclova vivió una jornada marcada por el caos previo a la celebración, donde la prisa por no quedarse sin regalo ni cena convirtió al Centro en el corazón emocionante de una Navidad que ya toca la puerta.