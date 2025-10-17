Propuestas de predios en Monclova para Centros de Educación y Cuidado Infantil en evaluación

En evaluación tres propuestas de predios para la posible construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), antes conocidas como guarderías del IMSS, informó la síndico Guadalupe Murguía.

De acuerdo con la funcionaria, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal, se sostuvo una reunión con anterioridad con el personal técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quienes se les mostraron los espacios que podrían destinarse para estos centros de atención infantil.

"Por indicaciones del alcalde Carlos Villarreal, se presentaron ante el personal técnico del IMSS tres predios que pueden ser tomados en consideración para la construcción de los CECI. El alcalde está muy interesado en que Monclova sea tomada en cuenta para este proyecto", señaló Murguía.

Los tres predios propuestos se ubican en distintos puntos estratégicos del municipio: Uno en el área de Casa MECEDM, Otro en el CEDIF Sur, Y un tercero en el sector Eliseo Mendoza Berrueto.

Murguía explicó que los terrenos ya fueron revisados por el comité técnico proveniente de Saltillo, y que ahora la propuesta será evaluada a nivel nacional por las autoridades del IMSS en Ciudad de México, quienes determinarán si los espacios cumplen con los requisitos técnicos y normativos para la construcción de los centros.

"Ya se presentaron los tres predios al comité técnico; ellos lo llevarán al nivel nacional, donde se determinará si cumplen con las condiciones necesarias para que Monclova pueda contar con uno o más de estos centros", añadió.

El alcalde Carlos Villarreal ha manifestado su interés en que Monclova sea incluida dentro de las ciudades beneficiadas con este programa federal, pues los CECI permitirán ampliar la cobertura de atención y cuidado infantil, facilitando a madres y padres trabajadores contar con espacios seguros y adecuados para sus hijos.