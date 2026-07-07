Carlos Villarreal enfatiza la importancia de la transparencia en la administración

Tras ser cuestionado sobre la detención de la exalcaldesa Tania Flores, el alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que los cargos públicos son temporales y que quienes ejercen funciones de gobierno deben administrar los recursos con responsabilidad, transparencia y orden para evitar observaciones en futuras auditorías.

El edil sostuvo que el servicio público representa una oportunidad para servir a la ciudadanía y no un espacio para abusar del poder. "La ciudadanía nos dio la oportunidad, el mayor honor de mi vida, de ser alcalde de mi ciudad. Es un puesto prestado; hay gente que cree que es para siempre o que abusa del poder. Debemos estar conscientes de que estamos para servir a la ciudadanía y hacer cosas buenas por nuestra ciudad", expresó.

Villarreal Pérez destacó que una administración responsable no solo debe ejecutar obras, sino planear el uso de los recursos con base en los ingresos disponibles y ajustarse a las condiciones financieras, incluidos posibles recortes en las participaciones federales. "Las finanzas se manejan con pincitas. Es como nuestro hogar: tenemos que cuidar lo que tenemos, proyectar nuestros ingresos y gastos, y hacer eficientes y transparentes los recursos públicos", afirmó.

El alcalde explicó que las auditorías a los recursos públicos se realizan con un desfase de dos años, por lo que las revisiones correspondientes a 2026 evalúan el ejercicio fiscal 2024. Precisó que las observaciones relacionadas con el ejercicio de 2025 se conocerán en 2027, razón por la que consideró indispensable mantener expedientes completos y una administración ordenada desde el inicio de cada gobierno.

Asimismo, indicó que su administración actualmente atiende observaciones heredadas de la gestión anterior. Señaló que las correspondientes al ejercicio 2023 ya fueron solventadas y que continúan los trabajos para atender las del ejercicio 2024.

Villarreal Pérez informó que durante el año pasado las observaciones ascendieron a alrededor de 60 millones de pesos, las cuales fueron solventadas al tratarse, en su mayoría, de expedientes incompletos y aspectos administrativos. Finalmente, agradeció la disposición de exfuncionarios de administraciones anteriores que han colaborado para aclarar dudas y contribuir a la solventación de observaciones, con el propósito de evitar afectaciones a las finanzas municipales.