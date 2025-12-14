Encuesta juicio contra Cepeda

TORREÓN, COAHUILA.- El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, lanzó un llamado público a la ciudadanía para respaldar con su firma la solicitud de juicio político presentada en contra del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

¿Qué busca la petición de Attolini?

La iniciativa, impulsada a través de una petición en la plataforma Change.org, busca, según el legislador, enviar un mensaje claro de inconformidad social ante el uso indebido de recursos y decisiones que habrían impactado negativamente la vida pública del municipio.

Attolini subrayó que esta movilización tiene un carácter pacífico y organizado, y que responde a la necesidad de que la población ejerza su derecho a la participación pública. "El PRI debe tenerle miedo al Pueblo, no el Pueblo al PRI", afirmó, al señalar que la ciudadanía de Torreón "está dispuesta a defender la transformación".

Detalles del juicio político

El diputado aclaró que el juicio político que se demanda no obedece a intereses electorales, sino a un mecanismo contemplado en la ley para revisar el desempeño de quienes ejercen un cargo público.

Recordó que las denuncias presentadas contra el alcalde incluyen presuntos abusos de autoridad y falta de transparencia en el manejo de recursos municipales.

"El Congreso no puede ser cómplice por omisión. Tiene la obligación de actuar cuando existen indicios serios de irregularidades", afirmó, al insistir en que ninguna autoridad debe quedar fuera de escrutinio.

Objetivos de la convocatoria

Según Attolini, el objetivo central de esta convocatoria es fortalecer la vida democrática y exigir que las instituciones respondan al interés colectivo. Aseguró que la demanda no busca revancha, sino justicia y respeto a la legalidad.

"Hoy pedimos firmas; mañana pediremos justicia; y después, un nuevo modelo de gobierno para Torreón y Coahuila", expresó el legislador, al remarcar que "el Pueblo organizado es más fuerte que la impunidad".