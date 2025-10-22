Carlos Villarreal Pérez lidera proceso de afiliación al IMSS en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que avanza el proceso de afiliación de más de mil 500 trabajadores del Ayuntamiento de Monclova al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representará un beneficio directo en materia de salud para los empleados y sus familias.

Durante una reunión de la Comisión de Salud, se dictaminó a favor de continuar con el procedimiento interno para validar que el personal esté de acuerdo con el cambio de servicio médico.

"Con los trabajadores son con los que he platicado, todos han estado de acuerdo. Sabemos los alcances de cada institución y que el IMSS es la clave en materia de salud en nuestra región. Por eso trazamos esa ruta y la estamos exponiendo con total transparencia ante la base trabajadora", explicó el alcalde.

Villarreal Pérez destacó que el proceso contempla a trabajadores sindicalizados, de confianza, policías y bomberos, quienes serán consultados formalmente antes de concretar el cambio.

"La comisión dictaminó a favor del ajuste, pero debemos hacer una consulta a la base trabajadora. Con base en su respuesta trazaremos la ruta para completar la afiliación de los más de mil 500 empleados al IMSS", señaló.

El alcalde precisó que este proceso no representa un costo adicional para el municipio; por el contrario, podría generar un ahorro importante que se destinaría a otros rubros de inversión pública.

De acuerdo con Villarreal Pérez, el tema será presentado la próxima semana ante Cabildo. En caso de aprobarse y de contar con el respaldo de los trabajadores, el trámite ante el IMSS podría completarse en un lapso de 15 a 20 días, para anunciar formalmente el cambio durante el mes de noviembre.