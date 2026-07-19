Carolina Villarreal denuncia cobros excesivos de Simas: más de 200 quejas

Se instaló un módulo de atención en la Plaza Principal para recibir quejas de usuarios del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) que denuncian presuntos cobros excesivos en sus recibos de agua. La regidora Carolina Villarreal informó que, desde el inicio de la instalación de los módulos de atención, se han recibido poco más de 200 quejas relacionadas con incrementos considerables en la facturación del servicio. Explicó que, de acuerdo con los testimonios de los usuarios, existen casos en los que el cobro por consumo de agua se duplicó de un mes a otro, incluso en viviendas que no cuentan con medidor.

"Hay personas a las que normalmente les cobraban por un consumo de 10 metros cúbicos y ahora les facturan el doble. La mayoría son adultos mayores que pasaron de pagar entre 80 y 90 pesos a recibir recibos de hasta 300 pesos", señaló. Añadió que, además del incremento en el consumo facturado, los usuarios también enfrentan cargos por saneamiento y drenaje, conceptos que representan aproximadamente el 30 % adicional al monto del recibo.

La edil aseguró que los ciudadanos han manifestado inconformidad por la falta de respuestas claras al acudir a las oficinas de Simas, donde, afirmó, únicamente se les informa que el cobro corresponde al consumo registrado, sin ofrecer mayores explicaciones. Indicó que, junto con las regidoras Griselda Arreguín y Nancy Villarreal, busca que el tema sea analizado durante la discusión de la Ley de Ingresos, con el propósito de establecer mecanismos que garanticen cobros justos y mayor transparencia en la facturación del organismo.

"Lo que queremos es que la gente pague lo justo y que tenga cuentas claras", expresó. Carolina Villarreal informó que el módulo permanecerá instalado durante todo el mes para continuar recibiendo reportes y reunir evidencias, entre ellas recibos que muestran variaciones importantes en los cobros de un mes a otro. Asimismo, cuestionó que existan incrementos en viviendas donde no hay medidores instalados, al considerar que en esos casos no existe una medición precisa del consumo.