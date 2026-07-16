FGR detiene a hombre con sustancias ilícitas en Progreso, Coahuila

PROGRESO, COAH.- Un hombre fue detenido durante un operativo conjunto de seguridad sobre la carretera Federal 57, a la altura del municipio de Progreso, luego de que autoridades localizaran 74 kilogramos de marihuana ocultos en el doble fondo de una camioneta tipo pick up.

En la acción participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, como parte de las acciones coordinadas para combatir el trasiego de estupefacientes.

Durante la inspección del vehículo, los agentes detectaron un compartimento oculto en el que encontraron varios paquetes con hierba verde cuyas características corresponden a la marihuana. El peso total del aseguramiento fue de 74 kilogramos.

El conductor fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia de las autoridades federales. La droga, la camioneta y el presunto responsable fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Corresponderá al Ministerio Público Federal integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido conforme al desarrollo de las diligencias.

Autoridades federales informaron que este tipo de operativos continuará en la región como parte de la estrategia para inhibir el trasiego de estupefacientes a través de la carretera Federal 57.