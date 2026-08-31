Carlos Villarreal arranca ciclo escolar 2026-2027 en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en la Escuela Secundaria Juan Gil González No. 1, con la presencia de María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, en representación del gobernador Manolo Jiménez, en un evento que refrendó la coordinación y el trabajo conjunto en favor de la educación.

Durante el evento se realizó la entrega de útiles escolares y minisplits que benefician directamente a las y los alumnos de la institución. Estas acciones se impulsan en coordinación con el gobierno del estado y contribuyen a generar mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad estudiantil.

A través del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal, se mantienen inversiones y proyectos enfocados en fortalecer la infraestructura y el equipamiento educativo, para contar con escuelas más dignas, funcionales y adecuadas para las niñas, niños y jóvenes de Monclova.

Al destacar que la educación representa una prioridad para la administración municipal, el alcalde Carlos Villarreal señaló que se continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado para llevar más acciones y beneficios a las instituciones educativas de Monclova.

"Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de Monclova. Con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, seguiremos sumando esfuerzos para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan mejores condiciones para estudiar y alcanzar sus metas", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado para impulsar nuevos proyectos y acciones en materia educativa, atendiendo las necesidades de las comunidades escolares y generando mayores oportunidades para las nuevas generaciones.