Alfonso Miranda celebra Fiestas Patronales en Múzquiz: tradición y cultura

MÚZQUIZ, COAH.- Con una misa solemne presidida por el obispo Alfonso Miranda Guardiola, actividades culturales, música y juegos pirotécnicos, concluyeron este pasado domingo las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de Múzquiz.

Como parte de un programa organizado por el párroco Hermeregildo Villalpando Gómez y el Ayuntamiento de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, la ciudadanía disfrutó de diversos eventos.

Los festejos iniciaron a las 6:30 horas con las mañanitas y laudes, acompañadas por danzas locales durante el día. A las 7:00 horas se celebró una misa y, a las 10:00 horas, una celebración dedicada a los niños, con bendición de alumnos, maestros y mochilas por el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

A las 11:00 horas se realizó el viacrucis parroquial en honor a Santa Rosa de Lima y, posteriormente, a las 12:00 horas, se celebró una misa con bendición de alumnos, maestros y mochilas. Por la tarde, a las 15:00 horas, comenzó la gran kermés, con venta de antojitos mexicanos y lotería.

Uno de los momentos centrales de la jornada ocurrió a las 19:00 horas con la misa solemne, presidida por el obispo Alfonso Miranda Guardiola, de la Diócesis de Piedras Negras.

Posteriormente, a las 20:15 horas, se inauguró el video mapping (técnica audiovisual que proyecta animaciones e imágenes sobre superficies reales), seguido pasadas las 21:00 horas por la presentación del reencuentro del grupo musical La Raza de la Esquina.

La programación continuó con una segunda presentación de mapping a las 21:30 horas, la participación de la danza Izcalli a las 21:45 y la presentación de un segundo grupo musical a las 22:15 horas.

El cierre de las celebraciones ocurrió a las 23:00 horas con juegos pirotécnicos que iluminaron la parroquia y el cielo, en un evento gratuito, de ambiente familiar y tradición religiosa que reunió a miles de muzquenses.