Andrés Alvarado anuncia nueva aula en la Escuela Secundaria Técnica de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 2.5 millones de pesos, se lleva a cabo la construcción de una nueva aula en la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Profesor Juvenal Boone Flores", además de trabajos de remodelación de sanitarios e impermeabilización de las áreas del plantel.

El director de la institución, profesor Andrés Alejandro Alvarado López, informó que las obras permitirán mejorar las condiciones de infraestructura para atender las necesidades de la comunidad estudiantil.

Asimismo, el directivo agradeció el apoyo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para hacer posible la ejecución de estos trabajos en beneficio de la institución.

Alvarado López destacó que, ante la alta demanda de espacios educativos, también fue instalada un aula móvil, con el propósito de contar con la capacidad necesaria para atender a los estudiantes.

Actualmente, la Escuela Secundaria Técnica del Estado "Profesor Juvenal Boone Flores" brinda educación a 610 alumnos y cuenta con una plantilla laboral integrada por 51 docentes.

El director señaló que las acciones de construcción, remodelación e impermeabilización representan una mejora importante para las instalaciones y permitirán atender de mejor manera las necesidades que enfrenta actualmente el plantel.